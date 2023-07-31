23 سباقاً في برنامج موسم القدرة بدبي

محمد حسن (دبي)

أعلن نادي دبي للفروسية روزنامة سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم للموسم (2023-2024)، والتي تشتمل على 23 سباقاً، تتضمن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، وسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تشتمل الروزنامة أيضاً 6 سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة، وسباقين للسيدات بالإضافة إلى 9 سباقات تأهيلية.

وتدشن مدينة دبي الدولية فعالياتها، بسباق تحدي سيح السلم لمسافة 119 كلم، ويقام يوم 2 نوفمبر المقبل، يعقبه في 4 نوفمبر سباق الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام سباق يوم الشهيد في الثلاثين من الشهر نفسه.

وينطلق سباق مدينة دبي الدولية للقدرة للإسطبلات الخاصة – التسعيرة يوم 16 ديسمبر، ويفتتح مهرجان سمو ولي عهد دبي بسباق السيدات لمسافة 101 كلم، في الثاني من يناير 2024، ثم يليه في اليوم التالي سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، واليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم، يوم 4 يناير، بينما يقام السباق الرئيس للمهرجان يوم 6 يناير.

ويقام سباق حتا للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، في الثامن من فبراير 2024، فيما ينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في العشرين من فبراير بسباق السيدات لمسافة 101 كلم، ويقام سباق الإسطبلات الخاصة يوم 21 فبراير، ويليه في اليوم التالي سباق جميلتي للأفراس لمسافة 119 كلم ويختتم المهرجان بسباق الكأس الرئيس يوم 24 فبراير. أما ختام فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة سيكون في السابع من مارس 2023 بسباق المدربين.