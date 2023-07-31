3 بطولات جوية بمناسبة «مؤتمر المناخ العالمي»

دبي (الاتحاد)

اعلن اتحاد الرياضات الجوية عن عزمه تنظيم ثلاث بطولات دولية خلال شهر نوفمبر المقبل بدءاً من الثاني من نوفمبر وحتى الثامن والعشرين منه، وذلك بمناسبة احتضان الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «مؤتمر المناخ العالمي»، الذي تستضيفه مدينة إكسبو بدبي خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي يحظى بمشاركة أكثر من 100 دولة إلى جانب الزخم الإعلامي، الذي يتزامن مع الاستضافة وما تسبقه من تحضيرات.

واستهل يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد، اجتماع مجلس الإدارة بكلمة ترحيبية وجه فيها الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر واللامحدود وعلى رعايته ودعمه لنشاط الاتحاد وكان سموه وراء جميع الإنجازات التي تحققت.

كما وجه الشكر الى الهيئة العامة للرياضة التي وفرت للاتحاد مقراً له للمرة الأولي، مما سيضاعف من حجم النجاحات التي تحققت وسيسهل من مهمة الاتحاد في التواصل الرسمي مع مختلف الهيئات والاتحادات المحلية والدولية.

وتناول الحمادي مستجدات البطولات الثلاث وقال: سعادتنا لا توصف بأن يتزامن نشاطنا أيضاً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ«52»، منوهاً إلى أن الاستعدادات على قدم وساق، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي كعادته للاتحاد حتى تخرج البطولات الثلاث في أبهى صورها أمام العالم وضيوف الإمارات.

من جانبه قال محمد يوسف الأمين العام للاتحاد إن موقع إقامة البطولات اختير بعناية بأحد أبرز المواقع السياحية بمنطقة الجميرا، مما سيعزز من الترويج الأضخم لهذه الأحداث وتعظيم الزخم الجماهيري من المقيمين والسائحين على حد سواء.

واستعرض الاجتماع التحضيرات الخاصة بالبطولات الثلاث وهي بطولة «هايك آند فلاي»، والتي ستقام خلال الفترة من الثاني وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر بإمارات الدولة، حيث تنطلق يوم الثاني والثالث بإمارة دبي، ثم تطوف يومي الرابع والخامس بجبل جيس بامارة رأس الخيمة، ثم السادس والسابع بمدينة خورفكان بالشارقة ثم الثامن والتاسع بجبل الفاية بالشارقة ثم تختتم بمدينة حتا يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر المقبل.

اما بطولة كاس العالم للقفز بالمظلات فستقام بشاطئ جميرا بدبي خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر نوفمبر وتتبعها مباشرة بطولة دبي الدولية السابعة للقفز الحر بالمظلات، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر بدبي.