إشادة كبيرة بحصاد «أبوظبي للشراع» في مهرجان الرباط

أبوظبي (الاتحاد)

سجل أبطال الإمارات حصاداً مميزاً في المنافسات البحرية الدولية خلال الصيف الحالي بالفوز بـ5 ميداليات عبر المهرجان الدولي البحري في الرباط، والذي شهد مشاركة قوية لفريقي أبوظبي والشارقة للشراع الحديث وفي فئة الإلكا 6.

وتمكن نجوم فريق أبوظبي من حصد 5 ميداليات من خلال المنافسة، حيث حقق عثمان الحمادي المركز الأول في فئة الإلكا 6، بالإضافة لتحقيقه أيضاً المركز الأول فئة أقل من 21 سنة، وإحراز ضحى البشر المركز الأول في فئة الفتيات، وتفوق محمد الحمادي بتحقيق المركز الأول في فئة أول عام كبار وأيضاً ثالث فئة العمومي، ولتكون الحصيلة هي 4 ذهبيات وبرونزية في المشاركة عبر هذه البطولة.

واستمر تفوق فريق أبوظبي في البطولة، التي خاضها هذا الصيف، لكي يرفع رصيده الإنجازات والميداليات، ويواصل فريق أبوظبي سلسلة إنجازاته عبر المشاركات الدولية المقبلة، والتي ستشمل بطولات دولية عديدة وفي عدد من الدول الأوروبية وفي بطولات المحركات الحديثة والشراع أيضاً.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وثمن إنجاز وتفوق الشباب المشاركة في مهرجان الرباط الدولي، مشيداً بما قدموه من نتائج وتفوق في ختام بطولة الإلكا 6، وقال: المشاركة المتواصلة في بطولات الشراع الحديث تعطي فرصة لأشبال الفريق وكوادره المختلفة للتطور واكتساب الخبرات وبناء مستقبل هذه المجموعة لسلسلة المشاركات الدولية والأولمبية لاحقاً.

وأضاف الرميثي: نواصل بناء وتشكيل الكوادر في فريق أبوظبي للشراع، ونعتبر المشاركة في بطولات الشراع حالياً مرحلة مهمة من أجل صقل خبرات هؤلاء الشبان، وأيضاً الفوز وتحقيق المراكز الأولى في نفس الوقت.

وعن المشاركة في بطولتي المضيق والرباط عبر مشاركة الفريق في المغرب، أكد سالم الرميثي أن فريق أبوظبي قد حقق أكثر من هدف، أهمها الاحتكاك مع مدارس مختلفة للشراع الحديث، وفي نفس الوقت التمثيل الرياضي المثالي للإمارات في هذه المشاركة، والاستمرار في تقديم أفضل صورة للشراع الحديث بالوصول للمراكز الأولى عبر التحدي.