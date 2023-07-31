شرطة أبوظبي تحصد 19 ميدالية في «الألعاب العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت فرق شرطة أبوظبي المشاركة بدورة الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينيبيج الكندية 19 ميدالية، عبارة عن 6 ميداليات ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات في بداية مشوارها بمنافسات دورة الألعاب العالمية.

وأكد العميد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن مشاركة اللاعبين وتحقيقهم إنجازات متميزة تمثل دولة الإمارات وهوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمشاركة فرق عالمية عريقة من جميع القيادات الشرطية في دولة العالم.

وأوضح أن فرق شرطة أبوظبي حصدت الميداليات الذهبية في أول يومين للبطولة وحصل عليها، جابر المنصوري بمسابقة درجات هوائية (فئة السبرنت)، وسيف معيوف بمسابقة الدراجات الهوائية (فئة السبرنت)، وسلطان الظنحاني بمسابقة نص ماراثون (21.1 كم فردي)، وسالم جمال بمسابقة (سباحة 50 متر صدر)، وسلطان الظنحاني وساري الحمادي والشعالي حسن بمسابقة فرق نصف ماراثون 21.1 كم، وعلي الكعبي وسالم جمال ومحمد الغافري وعبدالله نصيب بمسابقة (تتابع 100*4 حرة).

وفاز بالميداليات الفضية كل من الشعالي حسن بمسابقة نصف ماراثون (21.1 كم فردي)، وجابر المنصوري بمسابقة الدراجات الهوائية (كريتيريوم)، وساري الحمادي بمسابقة نصف ماراثون (21.1 كم فردي)، وسيف معيوف بمسابقة الدراجات الهوائية (كريتيريوم)، وأحمد الجهوري بمسابقة السباحة (100 متر حرة)، وعبدالله المنهالي بمسابقة السباحة (100 متر فراشة).

وحاز على الميدالية البرونزية فيصل الشحي بمسابقة الدراجات الهوائية (سبرنت)، ومحمد عيسى بمسابقة السباحة (400 متر حرة)، وعلي المنهالي بمسابقة السباحة (100 متر حرة)، وعلي الكعبي بمسابقة السباحة (100 متر فراشة)، وفيصل الشحي بمسابقة الدراجات الهوائية (كريتيريوم)، ومحمد الغافري ومحمد عيسى وعلي نصيب وأحمد الجهوري بمسابقة السباحة (50*4 تتابع حرة)، وسلطان الظنحاني بمسابقة نصف ماراثون (21.1 كم المجموع العام فردي).