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الرياضي

«القوس والسهم» يدشن مشاركته في «عالمية» برلين

«القوس والسهم» يدشن مشاركته في «عالمية» برلين
1 أغسطس 2023 00:15

برلين (وام)
يبدأ منتخب القوس والسهم اليوم، مشاركته في بطولة العالم، المقامة حالياً بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 537 لاعباً ولاعبة من 82 دولة.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة كلاً من عبد الله الكتبي «القوس المحدب»، ومحمد صالح «القوس المركب»، وآمنة العوضي وجمانة النجار «القوس المركب»، وحصة العوضي «القوس المحدب».
وحث الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد اللاعبين واللاعبات على الظهور بصورة مشرفة، والاستفادة من البطولة للارتقاء بقدراتهم، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير جميع الإمكانات لتعزيز مسيرة الإنجازات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتطور منتخبات القوس والسهم.

 

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