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عودة نوير إلى «المانشافت» من دون «ضمانات»!

عودة نوير إلى «المانشافت» من دون «ضمانات»!
31 يوليو 2023 13:38

ميونيخ (أ ف ب)
لن يكون الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير (37 عاماً)، ضامناً لاستعادة مركزه الأساسي في صفوف منتخب بلاده، في ظل المنافسة الشرسة من حارس برشلونة الإسباني مارك- أندريه تير شتيجن، كما ألمح الى ذلك مدرب المنتخب هانزي فليك في حديث لمجلة «كيكر».
وقال فليك: «أتمنى أنا وجميع الألمان عودة مانويل نوير كما نعرفه جميعاً».
وتابع: «في ما يتعلق بالمنتخب، يتعيّن علينا القول بأن مارك- أندريه تير شتيجن حاسم مع برشلونة وقام بأشياء جيدة معنا» راسماً علامة استفهام كبيرة على امكانية عودة مانويل في مركزه الأساسي.
وتعرّض نوير لاصابة خطيرة بكسر في ساقه بعد سقوطه في رحلة تزلج في ديسمبر الماضي وغاب عن باقي الموسم وكان يأمل ان يكون جاهزاً بدنياً للمشاركة في استعدادات بايرن ميونيخ للموسم الجديد لكنه غاب عن معسكر الفريق البافاري منتصف يوليو وتدرب فردياً خلاله، كما غاب عن جولة الفريق الآسيوية أخيراً.
ويعيش المنتخب الألماني أزمة حقيقية بعد خروجه من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير، علماً بأنه يستضيف كأس أوروبا صيف عام 2024، وبالتالي يشارك في النهائية بصفته الدولة المنظمة وسيخوض ما مجموعه 15 مباراة ودية.
وحقق المنتخب الألماني نتائج مخيبة خلال النافذة الدولية في مارس ويونيو الماضيين، حيث مني بثلاث هزائم امام بلجيكا 2-3 وكولومبيا 0-2 وبولندا 0-1 كما تعادل مرة واحدة مع أوكرانيا 3-3 وحقق فوزاً وحيداً على البيرو 2-0.
ادت هذه النتائج الى زيادة الضغوط على فليك، علماً بأن الاتحاد الألماني جدد الثقة به حتى كأس اوروبا بعد الإخفاق المونديالي.

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