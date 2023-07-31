200 لاعب في «آسيوية الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الشطرنج عن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لبطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي تقام من 27 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل في دبي، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، للتنافس في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث، ووصل عدد الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم إلى 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة.

وتوجه تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية الحدث، وتقديم الدعم لنجاحه وتميزه فنياً وتنظيمياً، مؤكداً أن الهدف من استضافة البطولة، هو تطوير ورفع القدرات الفنية لفئة اللاعبين تحت تصنيف 2000، معرباً عن ثقته في كفاءة الكوادر الإماراتية لتقديم الجهود الداعمة لتقديم أفضل المعايير العالمية في استضافة الحدث .

ويتصدر قائمة الأعلى تصنيفاً لاعب المنتخب أحمد فريد أهلي من «دبي للشطرنج»، ويليه «المخضرم» عثمان ربيع بن ياقوت لاعب «عجمان للشطرنج».

وتضم قائمة الدول المشاركة الإمارات، عُمان، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، سوريا، اليمن، الأردن، فلسطين، إيران، يابان، ماليزيا، سنغافورة، هونج كونج، منغوليا، تركمانستان أوزبكستان، باكستان، الفلبين، أذربيجان، والهند، كما يشارك للمرة الأولي في تاريخ البطولات الآسيوية لاعبون من روسيا بعد انضمامها مؤخراً الى الاتحاد الآسيوي.

وأعلن الاتحاد عن تشكيل اللجنة العليا للبطولة، برئاسة تريم مطر تريم، وعبدالكريم المرزوقي نائباً له، وسلطان علي الطاهر مديراً للبطولة، فيما يترأس اللجنة الإعلامية سعود علي الكتبي وخلود عيسى الزرعوني نائبة له، ومهدي عبدالرحيم المدير التنفيذي للاتحاد منسقاً عاماً للبطولة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد مشرفاً فنياً، وسعود محمد المرزوقي رئيساً للجنة التسويق وإدارياً لمنتخب الإمارات.

وعقدت اللجنة العليا للبطولة برئاسة تريم مطر تريم اجتماعها مع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، لمتابعة الترتيبات الخاصة بتنظيم الحدث الذي يستضيفه فندق بريستول ديرة، والعمل الذي تضطلع به اللجان المختلفة، لضمان التنظيم الجيد الذي يتماشى مع ريادة الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.

وقال المرزوقي الأمين العام للاتحاد، إن الاستعدادات التنظيمية للبطولة بدأت منذ وقت مبكر، لوضع جميع الترتيبات الكفيلة، بتحقيق أعلى درجات التميز في استضافة البطولة، بما يتناسب مع مكانة الإمارات المعروفة واجهة عالمية للأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن جميع اللجان باشرت أداء مهامها المقررة، بتناغم كبير، لوضع جميع الترتيبات المطلوبة موضع التنفيذ.