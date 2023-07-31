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ألمانيا تتوقع زيادة عائدات بث مباريات «البوندسليجا»

ألمانيا تتوقع زيادة عائدات بث مباريات «البوندسليجا»
31 يوليو 2023 13:00

برلين (د ب أ)
تتوقع رابطة دوري كرة القدم الألماني زيادة قيمته نحو 40 مليون يورو (44 مليون دولار) من حقوق بث مباريات الدوري الألماني «بوندسليجا» عالمياً، لتنتهي بذلك فترة تراجع الإيرادات، علما بأن «البوندسليجا» لا تزال تتأخر بفارق كبير عن الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الجانب.
وتتوقع رابطة الدوري الألماني جني نحو 200 مليون يورو، علما بأن العقود الماضية كانت بقيمة 160 مليون يورو.
وكانت الرابطة قد أبرمت في وقت سابق عقوداً أكثر ربحاً، لكن أزمة جائحة كورونا أسفرت عن عدم الإيفاء بعدة عقود وعدم دفع القيمة الكاملة لعقود أخرى.
وبلغت الإيرادات الإجمالية من خارج السوق الألماني، نحو 275 مليون يورو في موسم 2019-2020، لكن الإيرادات تراجعت بنسبة نحو 40 % إثر جائحة كورونا.
وانتقدت عدة أندية في «البوندسليجا» مؤخراً، تراجع الإيرادات بالمقارنة مع مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا.
ويتفوق الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هائل، حيث بلغت قيمة حقوق بث مبارياته على المستوى العالمي 3ر5 مليار جنيه سترليني (8ر6 مليار دولار) على مدار ثلاثة مواسم.
وتبلغ تلك العائدات بذلك نحو 05ر2 مليار يورو سنوياً، وهو ما يعادل عشرة أضعاف إيرادات البوندسليجا.

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