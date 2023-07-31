«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا

باريس (الاتحاد)

حلقت المهرة «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفيه بيلييه، بلقب الشوط الرئيسي «ليوا إنترناشونال ستيكس»، للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس، فيما توجت «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، و«نورما الموري» لرينيه كوخ، بطلين لكأسي الوثبة ستاليونز، في السباقات التي أقيمت بمضمار لاتست دو بوش بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،

وتقام سباقات المهرجان، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتمع للسباق البالغ طوله 2000 متر، البالغ جائزته 50 ألف يورو، 7 مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، وجاء حافلاً بالقوة والتحدي حيث تقدمت الى الصدارة مبكراً «إيلاف» لياس، التي نافست بقوة حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تتراجع للمركز الثاني، إثر الاندفاع القوي الذي سجلته «نور الموري»، التي قطعت المسافة في زمن قدره 2:12:69 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «سلطانة» لعذبة ريسنج.

وأسفرت نتيجة سباق كأس الوثبة ستاليونز الأول «بري منجالي دالبريه»، لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 18 ألف درهم، والذي شارك فيه 11 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، عن فوز لافت ومستحق للمهرة «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

وتفوقت «أفريكا دو مونللو» المنحدرة من نسل «إف البراق» بفارق طول عن «خالصة دو فاوست»، فيما جاءت في المركز الثالث، «كيرا دو فلازويس»، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:09:45 دقيقة.

وحصدت «نورما الموري» لرينييه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي «ثنائية»، لقب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه - أفاك»، الذي تنافست خلاله 10 مهرات عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر على جوائز مالية بلغت 18 ألف يورو.

وبعد تنافس مثير، استطاعت «نورما الموري» المحافظة على تقدمها حتى خط النهاية لتتفوق بفارق 0,75 طول عن «تليتلا»، فيما جاءت ثالثة «آر بي باريس فلايت»، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:07:20 دقيقة.

عقب ختام الأشواط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الفائزين، وفي حديث لقناة إيكويديا ريسنج الفرنسية التي نقلت من خلاله قناة ياس فعاليات السباق على الهواء مباشرة، أشادت صوايا بالبطولة والإقبال على المشاركة فيها والمستوى الرفيع للخيول التي شاركت فيها، كما توجهت بالشكر لكافة الشركات والمؤسسات المساهمة في رعاية المهرجان، وتقدمت بالتهنئة للفائزين.

ويتضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.