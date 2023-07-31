31 يوماً على غلق باب الترشح لجائزة «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت وتيرة الترشح للدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقبل 31 يوماً على غلق باب الترشح للدورة الثانية عشرة منتصف ليل 31 أغسطس الجاري، تواصل الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي استلام ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae الذي يتيح للرياضيين الأفراد والمؤسسات تقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة بطريقة إلكترونية, ودون الحاجة إلى المستندات والوثائق الورقية، مما جعل عملية الترشح أكثر سهولة وسرعة وفق آليات الترشح وخطوات التسجيل الواضحة.

وتلقت الجائزة العديد من ملفات الترشح خلال شهور يوليو الماضي، لا سيما بعد ختام النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الماضي بمشاركة عربية واسعة، والتي شهدت تألق الرياضيين العرب من الجنسين ومن أصحاب الهمم وتقديمهم مستويات فنية كبيرة وإحراز ميداليات التفوق والترشح للفوز بالجائزة، أما النجوم الرياضيين العرب في ألعاب القوى الذين من المنتظر تألقهم في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري، فسيكون بإمكانهم الترشح أيضاً في الأيام الأربعة المتبقية بين موعد ختام البطولة وموعد غلق باب الترشح للدورة الثانية عشرة.

وينتظر أن يتم في الدورة الثانية عشرة للجائزة دعم الرياضيين العرب الناشئين بنفس آلية العمل المعتمدة مع الرياضيين الإماراتيين الناشئين، حيث سيتم ترشيح عدد من الرياضيين والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في نوفمبر 2023، ثم يتم فتح باب التصويت للجمهور على الناشئين العرب كما هو الحال مع الناشئين الإماراتيين، وسيتم خلال حفل التكريم في يناير 2024 الإعلان عن الناشئين الفائزين وتكريمهم في الحفل.

ويتأهل للترشح للفوز بالجائزة الذين حققوا إنجازات عالمية كبيرة ترتقي إلى مستوى الإبداع في فئاتهم ورياضاتهم، والتي يجب أن تكون قد تحققت خلال الفترة من 16/09/2022 وحتى 31/08/2023، من الفئات التالية:

أفضل رياضي »في دولة الإمارات والوطن العربي».

أفضل رياضي ناشئ «أقل من 18 سنة في دولة الإمارات والوطن العربي».

أفضل رياضي «من فئة أصحاب الهمم».

أفضل مدرب «في دولة الإمارات والوطن العربي».

أفضل حكم «في دولة الإمارات والوطن العربي».

أفضل إداري «في دولة الإمارات والوطن العربي».

والتي تضم شخصيات تقود العمل الإداري في الاتحادات والمؤسسات الرياضية ومن بينهم رئيس اتحاد، مدير اتحاد أو منتخب، مشرف على مبادرة تطويرية، باحث، مبتكر.

أفضل فريق «في دولة الإمارات والوطن العربي».

أفضل مؤسسة رياضية أو ذات علاقة بالرياضة «في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم»

وهي المؤسسات التي تمتلك برامج أو مشاريع أو مبادرة ناجحة في المجال الرياضي.