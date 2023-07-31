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الرياضي

أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس

أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
31 يوليو 2023 11:53

برلين(د ب أ) 
تقدمت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين على حساب الفرنسية كارولين جارسيا، التي تراجعت إلى المركز السادس، وذلك بعدما حلت التونسية وصيفة لبطولة ويمبلدون. 

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة اليوم أي تغييرات أخرى في المراكز العشرة الأولى مقارنة بالنسخة السابقة. 

وواصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك، المتوجة أمس الأحد بلقب بطولة وارسو في بلادها على حساب الألمانية لورا سيجموند، تربعها في صدارة التصنيف أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني. 

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وقفزت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، المتوجة أمس بلقب بطولة لوزان السويسرية، 12 مركزاً لتحتل المركز الـ 30. 

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي بتواجد البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9490 نقطة، ثم البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة، تليها الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة، ثم الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة، فالتونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4846 نقطة، وجاءت الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السادس برصيد 4685 نقطة، ثم الأميركية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة، وحلت التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة، واليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط، واحتلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط.

ويمبلدون
أنس جابر
إيجا شفيونتيك
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