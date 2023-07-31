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الرياضي

عملية ناجحة لطارق حامد

عملية ناجحة لطارق حامد
31 يوليو 2023 11:44

جدة (د ب أ)

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي خضوع طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية في موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الصفاقسي التونسي. 

وتعرض طارق حامد لإصابة قوية في الوجه خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد على الصفاقسي 1 / صفر، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في السعودية. 

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وذكر الاتحاد عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي: "أجرى لاعب الفريق الكروي الأول طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح، على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية". 

وأضاف: "اطمأن أنمار بن عبد الله الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، على حالة اللاعب الصحية وسلامته متمنياً له عاجل الشفاء." وكان فوز اتحاد جدة في مباراة الأمس بهدف وحيد سجله النجم الفرنسي كريم بنزيمة، كافياً لحسم التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة، حيث رفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بفارق نقطتين أمام الشرطة العراقي، ويليهما الترجي التونسي برصيد نقطة واحدة والصفاقسي من دون رصيد من النقاط. 

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة لقاء الاتحاد مع الشرطة والترجي مع الصفاقسي.

طارق حامد
اتحاد جدة
الصفاقسي
بطولة كأس الملك سلمان للأندية
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