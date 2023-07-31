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«توب 10» التصنيف العالمي للتنس بلا تغيير!

«توب 10» التصنيف العالمي للتنس بلا تغيير!
31 يوليو 2023 11:21

برلين (د ب أ)
غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم، بينما شهد التصنيف صعود النجم الألماني ألكسندر زفيريف ثلاثة مراكز.
وعزز الأميركي تايلور فريتز، الذي توج بلقب بطولة أتلانتا في الولايات المتحدة أمس الأحد، موقعه في المركز التاسع بالتصنيف الذي يتصدره النجم الإسباني كارلوس ألكاراز.
وصعد ألكسندر زفيريف، الذي توج بلقب بطولة هامبورج على حساب الصربي لاسلو جيري، من المركز التاسع عشر إلى المركز السادس عشر.
وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة اليوم، بوجود الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9225 نقطة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8795 نقطة، الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6520 نقطة، النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 4985 نقطة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4850 نقطة، الدنماركي هولجر رون في المركز السادس برصيد 4825 نقطة، الروسي أندريه روبليف في المركز السابع برصيد 4730 نقطة، الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3815 نقطة، الأميركي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3515 نقاط، الأميركي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3085 نقطة.

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