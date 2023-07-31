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«جودو الإمارات» يشارك في «جائزة زغرب»

«جودو الإمارات» يشارك في «جائزة زغرب»
31 يوليو 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


يشارك منتخب الجودو، في بطولة جائزة زغرب الكبرى، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، من 18 إلى 20 أغسطس الحالي، وتقدم 527 لاعباً ولاعبة يمثلون 83 دولة من مختلف القارات لخوض المنافسات حتى الآن، من بينها 8 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والكويت، ومصر، والمغرب، والعراق، ولبنان، والجزائر.
وتأتي مشاركة «جودو الإمارات» باللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، بهدف حصد المزيد من النقاط في سباق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتسبقها استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر المقبل.
واطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، على التقرير الفني الشامل المقدم من ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، أمين خزينة الاتحاد الدولي، حول موقف مشاركتنا في أولمبياد باريس للألعاب الصيفية، وفرص خوض الدورة بعدد من اللاعبين واللاعبات، على ضوء تصنيفهم الحالي، بجانب الاطلاع على برنامج الأعداد والمشاركات القادمة، ضمن برنامج المنتخب الأول المعتمد، حتى «نهاية 2023».

  • محمد بن ثعلوب الدرعي

 

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وأشاد ابن ثعلوب بجهود الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين المرشحين حتى الآن، معبراً عن سعادته بموقف المنتخب الأول، وأملاً أن تكون مشاركة «جودو الإمارات» في الأولمبياد أكثر إيجابية، مواصلة لتألقه في الحدث العالمي.
من جهة ثانية، تجرى يوم الثلاثاء قرعة دورة الألعاب الفرانكوفونية» في نسختها التاسعة والمقامة في كينشاسا من 2 إلى 6 أغسطس، ويخوضها منتخب الجودو بعدد 3 لاعبين، هم خالد وليد في وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، ومنصور عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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