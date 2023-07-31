غلق باب الترشح لانتخابات «الأولمبية»

دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة، بعد استلام كافة الطلبات الواردة من المرشحين، ممن لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك على مدار 19 يوماً، منذ إعلان فتح باب الترشح 21 يوليو الماضي.

وأصدرت اللجنة الانتخابية، برئاسة المستشار عمر محمد ميران، بيانها بشأن غلق باب الترشح وفقاً للتعميم رقم «30» الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية، يوم 12 يوليو، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 7 أغسطس الجاري، حيث تم استلام طلبات الترشح لـ 3 فئات، هي مقعد الرئيس، ومقعد الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، ومقعد المرأة.

وأكد المستشار عمر محمد ميران، أن اللجنة الانتخابية تمضي في مهامها، وفقاً للخطة الزمنية المحددة للإجراءات الانتخابية، وما تخللته من مراحل متعددة، مثمناً تعاون جميع أعضاء اللجنة الانتخابية، وحرصهم على إتمام انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الرياضة الإماراتية.

وأضاف ميران أن اللجنة الانتخابية، في حالة انعقاد دائم، وبصفة شبه يومية، للوقوف على جميع المستجدات بصورة دورية، وحتى الانتهاء من الانتخابات المقررة في 22 أغسطس، والإعلان النهائي عن الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية مؤخراً، أنه وفقاً للائحة الانتخابية الجديدة، فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يتكون من 17 عضواً، بواقع الرئيس، و9 أعضاء من الاتحادات الأولمبية، وعضو من الاتحادات غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو واحد ممثل لفئة المرأة، وعضو ممثل للجنة الرياضيين، و4 أعضاء يتم ترشيحهم من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتوافق عليهم الجمعية العمومية.