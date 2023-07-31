ريال بيتيس ينمو 140% عالمياً في موسم!



مدريد (الاتحاد)



كشف ريال بيتيس الإسباني، عن نجاح نمو أكاديمياته حول العالم، مع وصول عدد اللاعبين فيها إلى أكثر عن 3 آلاف لاعب، بوجود أكثر من 100 مدرب، ومع إقامة أكاديميات الفريق الأندلسي في أربع مواقع دولية جديدة وستة داخل إسبانيا، فإن نسبة النمو خلال الموسم الماضي بلغ 140% دولياً.

وأوضح بيتيس أنه مع نهاية الموسم الماضي، أصبح الإسباني ما مجموعه 23 مشروعاً رياضياً للأكاديمية خارج حدود إسبانيا، من مصر إلى فنزويلا إلى آيسلندا واليابان والمكسيك والعراق، وإلى جنوب أفريقيا وما وراءها،

أطلق ريال بيتيس العام الماضي العديد من المبادرات الجديدة، لتكون جزءاً من التوسع الدولي لمواقع ومعسكرات أكاديمية ريال بيتيس، وتم إطلاق مشروع «ريال بيتيس تيم أليانس»، ومن خلاله يبرم النادي اتفاقيات تعاون مع فرق دولية أخرى لتدريب اللاعبين والمدربين باستخدام منهجية ريال بيتيس، وذلك مع إنتر أوهانا، وهو فريق من هاواي في أميركا.

أيضاً في نفس البلد الواقع في أميركا الشمالية، قام ريال بيتيس بتنفيذ حملات ريال بيتيس روكي ماونتنس وريال بيتيس فلوريدا تور، في مدن مثل جاكسونفيل، ويتشيتا، دنفر، سالت ليك سيتي ونيويورك.

في غضون ذلك استمر برنامج «ريال بيتيس إنسايد»، وهو مبادرة تدعو اللاعبين من دول العالم للحضور إلى إسبانيا وتجربة الحياة داخل مرافق النادي في مدينة إشبيلية، في العام الماضي، واستفاد لاعبون من اليابان، الجزائر، العراق وزيمبابوي من التجربة.

أثبت التوسع الدولي، أنه «مربح» للنادي، الذي أوضح أنه أداة رئيسية لإقحام الأسواق التي لم يتم يرسخ النادي نفسه فيها بعد، والمساعدة في ترسيخ حلفاء جدد، ومن أحد الأمثلة على ذلك، افتتاح أكاديمية ريال بيتيس في زيمبابوي، والتي بدأت نشاطها عام 2020، وتضم الآن أكثر من 200 لاعب، إلى جانب توقيع اتفاقيتي رعاية إقليميتين هامتين هناك.

يوجد بالفعل الآلاف من الفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسبانيا، الذين يرتدون بفخر شعار ريال بيتيس على صدورهم، بينما يلعبون كرة القدم، ويتلقون تعليماً شاملاً من خلال لعب كرة القدم الجميلة، وفي النادي يأملون في مواصلة التوسع الدولي لأكاديمية ريال بيتيس في الموسم المقبل، ويتم الإعلان عن موقعين دوليين جديدين قريباً.