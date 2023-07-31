«اليونايتد» يختتم الجولة الأميركية بـ «ضربة ثلاثية»



لاس فيجاس (أ ف ب)



اختتم مانشستر يونايتد الإنجليزي جولته الأميركية، بالخسارة امام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3، في مباراة ودية أقيمت في لاس فيجاس.

ارتأى مدرب مانشستر الهولندي أريك تن هاج خوض الشوط الأول بالتشكيلة «الرديفة»، لكن فريقه كان البادئ بالتسجيل، بتسديدة بعيدة المدى، من ظهيره الأيمن البرتغالي دييجو دالوت بعد مرور 24 دقيقة.

لكن دورتموند رد بهدفين قبل نهاية الشوط الأول، فأدرك التعادل أولاً، بعد مجهود فردي رائع لكريم أدييمي الذي تلاعب بدافع «اليونايتد»، ومرر كرة متقنة باتجاه الهولندي الدولي دونييل مالن، أودعها مرمى الحارس توم هيتون «43»، وبعدها بدقيقة واحدة، منح مالن نفسه التقدم لدورتموند، مستغلاً خطأً فادحاً من المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

وانقذ حارس مرمى «اليونايتد» الجديد الكاميروني أندري أونانا فريقه من هدف مؤكد، من تسديدة الإيفواري سيباستيان هالر، بعد خطأ جديد من مدافع «اليونايتد» هاري ماجواير.

ونجح «اليونايتد» في إدراك التعادل، عبر جناحه البرازيلي الدولي أنتوني، بتسديدة زاحفة، بعد تشتيت خاطئ من المدافع المخضرم ماتس هوملز «52».

بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لدورتموند الذي سجل هدف الفوز، بعد تمريرة متقنة من مهاجمه المخضرم مارك رويس، باتجاه يوسوفا موكوكو الذي تابع الكرة داخل الشباك «71».

وكان مانشستر يونايتد خاض أربع مباريات استعدادية ضد جاره ليدز «2-صفر»، وليون الفرنسي «2-صفر»، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة، ويتغلب على أرسنال 2-صفر، ويخسر أمام ريال مدريد صفر-2، ثم أمام دورتموند.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 أغسطس عندما يستقبل ولفرهامبتون في الجولة الأولى.