«عملاق جديد» يقتحم سباق التعاقد مع مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن تشيلسي الإنجليزي، قرر خوض المنافسة في سباق الحصول على توقيع الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم وهداف باريس سان جيرمان.

وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل «فتى بوندي المدلل»، بعد رفضه العرض المقدم من الهلال السعودي رغم ضخامته، بينما يبذل «الباريسي» محاولات يائسة، من أجل الإبقاء على بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، أوعلى الأقل الاستفادة من بيعه هذا الصيف.

وكشفت صحيفة «ديلي ريكورد»، النقاب عن أن تشيلسي هو آخر الأندية التي دخلت سباق التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي، بهدف جذبه إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بينما سبقه ليفربول في إجراء مباحثات مع سان جيرمان، بهدف الحصول على خدمات مبابي على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة إن دخول تشيلسي المنافسة على ضم مبابي لم يكن متوقعاً على الإطلاق، في ظل النفقات الضخمة التي تكبدها النادي الإنجليزي في سوقي الانتقالات الأخيرتين «600 مليون يورو»، ولأن هدف «البلوز» هذا الصيف هو «إنقاذ سفينته من الغرق»، بتقليل نفقاته وليس زيادتها، ولهذا اضطر إلى الاستغناء عن اثنين من نجومه المتميزين، الألماني كاي هافرتز، والإنجليزي ميسون ماونت، اللذين ذهبا إلى فريقين منافسين له في «البريميرليج» «أرسنال ومانشستر يونايتد» على التوالي، مقابل 140مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي بعد بيع هذين النجمين، أصبح مستعداً فيما يبدو للمنافسة على الفوز بصفقة مبابي، ولكن الصحيفة شددت على أن ذلك يتطلب أن يضرب بقوة، ويعرض مبلغاً مغرياً، لكي يحصل على خدمات وصيف بطل كأس العالم الأخيرة، وجذبه إلى «ستامفورد بريدج».

ورغم هذا الاهتمام المفاجئ من جانب تشيلسي، إلا أن ريال مدريد يبقى المرشح الأول للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إن سان جيرمان لا يهتم من يكون المشتري، وإنما يصب كل اهتمامه على أن يتم ذلك على وجه السرعة، لأن «الباريسي» سيضطر إلى منح مبابي مكافأة ولاء قدرها 60 مليون يورو في أول أغسطس، وفقاً لبنود عقده الحالي.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: بمجرد أن يحصل مبابي على مكافأة الولاء، فإن الأمور ستتطور سريعاً، وربما تحسم تماماً في غضون أسبوع من الآن على أقصى تقدير.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، أن اليوم 31 يوليو يمثل الموعد النهائي، لتفعيل بند تمديد عقد مبابي حتى «صيف 2025»، وإلا يصبح من حق اللاعب الرحيل مجاناً في «صيف 2024».

وقالت إنه ليست هناك أي مؤشرات على أن النجم الشاب غير رأيه، تجاه هذا الإنذار الأخير لسان جيرمان الذي يتوقع - تبعاً لذلك - أن يتلقى عرضاً «مهيناً» من ريال مدريد.