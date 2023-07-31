«الأبيض الأولمبي» يبدأ الإعداد لتصفيات كأس آسيا



أبوظبي (الاتحاد)



بدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في سبتمبر المقبل بالصين، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة السابعة التي تضم الصين «البلد المضيف»، والهند والمالديف، ويتأهل إلى النهائيات التي تقام في قطر خلال أبريل 2024 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وأجرى المنتخب الأولمبي مرانه الأول على أحد الملاعب الفرعية في مدينة كابرون النمساوية، تحت قيادة الإسباني دينس سيلفا وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم اختيارهم لهذا المعسكر الذي يُقام بالتزامن مع معسكر المنتخب الأول، في إطار التنسيق المستمر بين أعضاء الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي.

وعُقد اجتماع مشترك بين أعضاء الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي، تم خلاله مناقشة برنامج معسكر كل منتخب ومواعيد الحصص التدريبية، وتبادل المعلومات الخاصة باللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب الأولمبي الذين سيتم ضمهم لاحقاً إلى المنتخب الأول، ومناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة التي تشهد مشاركات مختلفة للمنتخبين.