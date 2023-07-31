الاتحاد «يتوهج» والهلال «يحتجب»!

الطائف (أ ف ب)



قاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الجديد الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان»، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى الصفاقسي التونسي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في حين يواجه الهلال خطر الخروج بعد فشله في الفوز للمباراة الثانية توالياً، بسقوطه أمام السد 2-3 في القمة الخليجية المرتقبة ضمن المجموعة الثانية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للشرطة العراقي، ونقطة للترجي التونسي، فيما بقي الصفاقسي بلا نقاط، وفي المجموعة ذاتها حسم التعادل السلبي مواجهة الترجي التونسي والشرطة العراقي.

ونجح الاتحاد في التسجيل، عندما هيأ حمدالله كرة لبنزيمة الذي صوبها أرضية ارتطمت بالقائم، وأخذت طريقها داخل المرمى «63»، وكان بنزيمة سجل هدف الفوز أيضاً في مرمى الترجي التونسي، خلال الفوز 2-1 في الجولة الأولى.

وبات الهلال السعودي مهدداً بالخروج المبكر من البطولة الأندية العربية، بسقوطه أمام السد القطري 2-3 في الوقت القاتل، سجل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح «40»، وطارق سلمان «50»، والإكوادوري جونزالو بلاتا «93»، فيما سجل هدفي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلجادو «10»، وسالم الدوسري «68 من ضربة جزاء».

ورفع السد رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تراجع الهلال إلى المركز الأخير بنقطة، في حين يملك كل من الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي نقطتين، بعد تعادلهما 1-1.