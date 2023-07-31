«طفلة» وراء اعتزال جودين!

بوينوس آيرس (رويترز)



اعتزل دييجو جودين مدافع أوروجواي لعب كرة القدم، عقب خسارة فريقه فيليز سارسفيلد 1-صفر من أوراكان، في آخر مباراة بموسم الدوري الأرجنتيني، ليسدل الستار على مسيرة رائعة خلال 20 عاماً.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب لـ «رويترز» أن نادي ناسيونال في أوروجواي تعاقد مع جودين، لكن قلب الدفاع قرر الاعتزال، بعد استقبال طفلته المولودة الشهر الماضي.

وخاض قائد أتلتيكو مدريد السابق 627 مباراة على مستوى الاحتراف، وسجل 38 هدفاً، وفاز بعشرة ألقاب، منها لقبان للدوري الأوروبي، وثلاثة بكأس السوبر الأوروبية مع أتلتيكو.

وقال جودين «37 عاماً» للتلفزيون الأرجنتيني «أردت اتخاذ قراري بهذه الطريقة، وأنا في أتم صحة، ربما تبدو مفاجأة، لكنني كنت أفكر في الأمر منذ فترة».

وأضاف «الآن توجد أولويات أخرى، عائلتي في أوروجواي، وأصبحت أبا مؤخراً، أريد الاسترخاء والاستمتاع بأشياء أخرى، ورغبت في المغادرة مع ترك صورة جيدة في الملعب».

بدأ جودين مسيرته في 2003 مع ثيرو في أوروجواي، وانتقل للعب في ناسيونال في 2006، قبل الانضمام إلى فياريال الإسباني في الموسم التالي.

والتحق المدافع بصفوف أتلتيكو في 2010، وهناك صنع اسمه وحمل شارة القيادة خلال تسعة مواسم.

ووصل إلى فيليز في منتصف 2022، بعد رحلة أوروبية ناجحة، تضمنت فترات في إنتر ميلان وكالياري بإيطاليا، بعد قضاء ستة أشهر مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وخاض 161 مباراة دولية مع أوروجواي، وشارك في أربع نسخ لكأس العالم، ضمن الجيل الذهبي الفائز بكأس كوبا أميركا 2011، وصاحب المركز الرابع في كأس العالم 2010.