«نيشنس برايد» لجودلفين بطل «جروسر دالماير»

محمد حسن (دبي)

توج الجواد «نيشنس برايد» لجودلفين بلقب سباق جروسر دالماير برايس - بايريش زوخترينين لمسافة 2000 متر، الذي أقيم مساء اليوم بمضمار ميونيخ بألمانيا.

ونجح ابن الفحل «تيوفيلو» في تحقيق الفوز الثامن في مسيرته، كما أصبح ثالث جواد لجودلفين في السنوات الست الماضية يفوز بهذا السباق الرئيس في ميونيخ، وسجل الانتصارات السابقة كل من «بن بطل» (2018)، و «بارني روي» (2020)، والرحالة العالمي «كُتُب»2001 (2001).

وقدم «نيشنس برايد» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، أداء رفيعاً على المستوى الأعلى وهيمن على المنافسة من المقدمة، ثم تمسك بموقعه في الصدارة طوال مسافة 1200 متر.

ولم تتمكن أي من الخيول الأخرى من اللحاق بممثل جودلفين الذي كان يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أشهر، حيث أحرز «نيشنس برايد» المركز الثالث في سباق دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي في مارس الماضي.

وتفوق «نيشنس برايد» بفارق ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني «فانتاستيك مون» بإشراف ستينبيرج وقيادة بيتشوليك، وسجل زمن قدره 2:15:02 دقيقة.