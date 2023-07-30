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الرياضي

«النوخذة الصيفي» يُعلم الطلاب مهارات «الإبحار الشراعي»

«النوخذة الصيفي» يُعلم الطلاب مهارات «الإبحار الشراعي»
31 يوليو 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تختتم اليوم فعاليات برنامج النوخذة الصيفي في أبوظبي، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشراكة مع أبوظبي البحرية، على مدار 20 يوماً بمنطقة الصدر في الشهامة، بمشاركة أكثر من 30 طالباً، ونجح البرنامج في تعليم الطلاب الخطوات الأولى للإبحار الشراعي، على قوارب 22 قدماً، وتمثل قاعدة ينطلق منها البحارة إلى السباقات الأعلى والفئات الأقوى، بالإضافة إلى تعريفهم بالتراث البحري الإماراتي، وأحد أهم عناصر الموروث البحري للإبحار الشراعي.
ووجه خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية. 
وقال: ركزنا من خلال التدريبات على تأسيس الطلاب وتعليمهم أهم قواعد ومهارات هذه الرياضة، وإعدادهم للمشاركة لاحقاً في سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً.
وقال الكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية: انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية، نحرص على التواجد بشكل دائم وفعال لدعم الأنشطة التي تسهم في التعريف بمهارات الإبحار الشراعي.

النوخذة
الصيف
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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