«الشارقة للدفاع عن النفس» يعود من الأردن بإنجاز الجو جيتسو

الشارقة (الاتحاد)

فاز لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالمركز الثالث في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو- جولة الأردن، والتي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان وبمشاركة 40 نادياً.

وواصل لاعبو النادي تميزهم، حيث تمكنوا من نيل 17 ميدالية، عبارة عن 7 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات، في نخبة جديدة من الميداليات الدولية التي تضاف لسجل النادي الزاخر بالإنجازات.

وهنأ أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، اللاعبين لتحقيقهم الانتصارات في ظل المستوى العالي الذي ظهرت عليه البطولة، لمشاركة نخبة من الأبطال الدوليين المميزين. وقال أحمد العويس: «النادي شارك بعدد من اللاعبين المواطنين الموهوبين، والذين تمكنوا من تقديم مستويات فنية مميزة قادتهم لنيل الميداليات ودرع المركز الثالث، وأن مجلس إدارة النادي سيواصل دعم فرق النادي ولاعبيه ووفقاً للخطط الاستراتيجية، تمهيداً لتحقيق إنجازات مقبلة جديدة».