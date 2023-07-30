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«الإمارات لبناء الأجسام» تستعد للانطلاقة في أم القيوين

«الإمارات لبناء الأجسام» تستعد للانطلاقة في أم القيوين
31 يوليو 2023 02:11

أم القيوين (الاتحاد)

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عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لبناء الأجسام، والتي تُقام يوم 12 أغسطس المقبل، اجتماعاً تم خلاله اعتماد قاعة «البيت متوحد» في أم القيوين لتكون مسرحاً لإقامة المنافسات، والتي من خلالها سيتم اختيار نخبة جديدة من اللاعبين المتميزين لضمهم للمنتخب الوطني للرجال والشباب والماسترز استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
ترأس الاجتماع علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وحضره عضوا مجلس الإدارة أحمد جوهر رئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، ومحمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية، وبطل العالم الماس البلوشي، وعبدالمجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالله جمال.
وثمن ابن حيدر الجاهزية التنظيمية المميزة التي وصلت لها البطولة من ناحية الاستعدادات الإدارية والفنية، مشيداً بالجهود الإعلامية التي واكبت الإعلان عن البطولة، مما أسهم بتسجيل عدد كبير من المشاركين، مشيداً برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الداعمة للرياضة الإماراتية، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود نحو إخراج مميز للبطولة.
 كما تم استعراض الميداليات التي ستقلد للأبطال الفائزين واعتماد الجوائز المقدمة.

بناء الأجسام
البيت متوحد
أم القيوين
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