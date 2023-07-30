«العنابي» ينشد «السادسة» أمام شباب بلوزداد في «العربية»

مراد المصري (دبي)

يتطلع الوحدة إلى مواصلة انطلاقته القوية، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، عندما يواجه شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة، حيث يتسلح «العنابي» بـ «المعنويات المرتفعة»، بعد التفوق على الكويت الكويتي، في افتتاح مبارياته، وسعيه للخروج بنتيجة إيجابية، يقطع من خلالها خطوة إضافية نحو التأهل إلى «دور الثمانية».

ويتوقع أن يعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، على أغلب العناصر التي قادت الفريق إلى الفوز على الكويت 2-1، في المباراة الماضية، بتشكيلة تضم محمد الشامسي في حراسة المرمى، وروبن، لوكاس بيمينتا، علاء الدين زهير وعبدالله الكربي في الدفاع، وكريستيان جوانكا، أحمد نور الله وآلان في الوسط، وفي المقدمة طحنون الزعابي وفاكوندو وجواو بيدرو، مع وجود سهيل المنصوري «ورقة رابحة» على «مقاعد البدلاء»، وينافس على دخول التشكيلة الأساسية، بعد الهدف الذي سجله في لقاء «الجولة الأولى».

ويدرك موسيماني أن المواجهة مختلفة تماماً عن المباراة الماضية، من خلال لقاء فريق يتميز بـ «القوة البدنية»، وهو الأكثر معرفة بفرق شمال أفريقيا، بعدما واجهها في مناسبات عدة خلال رحلته في الملاعب الأفريقية، مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والأهلي المصري، لكنه يتطلع إلى أن يحافظ «أصحاب السعادة»، على التناسق بين الخطوط، وتحديداً الأداء الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني لمباراته أمام الكويت، وقدرته على الاستفادة من التمريرات الطويلة الدقيقة.

ويرى كريستيان جوانكا لاعب الوحدة، أن الفوز في المباراة الماضية كان مهماً، خصوصاً أن المباراة جاءت صعبة أمام الكويت، وقال: «بعد انضمامي إلى الوحدة من الشباب، فإن كامل تركيزي حالياً مع فريقي الحالي، وأن نسعى لتقديم الأفضل في البطولة».

وأشار البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب شباب بلوزداد، إلى أن فريقه بحاجة للوصول إلى الانسجام المطلوب قبل مواجهة الوحدة، وقال: «لا أعرف الكثير عن جميع اللاعبين، بحكم تولي المهمة مدرباً جديداً، وأواصل القيام بالتغييرات في المباراة القادمة، من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، للوصول إلى المستوى الذي نريده في المسابقات القادمة».

وأضاف: «لعبنا مباراة من شوطين مختلفين أمام الوداد في الجولة الماضية، حيث كنا الأفضل في الشوط الأول، إلا أن المنافس عاد في الشوط الثاني، واللعب في هذه الأجواء يحتاج إلى التأقلم معها، وأن نركز على جميع التفاصيل المطلوبة لحصد النتائج الجيدة».

يذكر أن أنديتنا واجهت نظيرتها الجزائرية 4 مرات من قبل، خسر الوصل أمام وداد تلمسان 1-3 في نصف نهائي البطولة عام 1998، والوحدة أمام نصر حسين داي 2- صفر عام 2017، فيما تبادل العين الفوز مع وفاق سطيف، خسر 2-1 وتفوق 1- صفر عام 2018.