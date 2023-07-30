«الجودو» يكمل جاهزيته لـ «الماستر الكبرى»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل منتخب الجودو إلى العاصمة المجرية بودابست، قادماً من بلغاريا، استعداداً للمشاركة في بطولة «الماستر الكبرى» التي تقام من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، وتبلغ جوائزها 196 ألف يورو.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن الاستعدادات لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي تقام في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، وتعقبها بطولة أبوظبي العالمية للمحاربين القدامى للجودو من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بإشراف الاتحاد الدولي، وتقدمت 13 دولة لخوض منافساتها حتى الآن.

وشهدت أروقة «الماستر الكبرى» المقبلة، مشاركة 425 لاعباً ولاعبة من 59 دولة حتى الآن، بعد انضمام أقوى منتخبات اللعبة، بقيادة اليابان وفرنسا، بجانب المجر مستضيفه البطولة، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل، عند بدء مراسم قرعة البطولة بقاعة «باب لأزلوا» الرياضية في بودابست ظهر الخميس المقبل، عبر تقنية الفيديو، ومن بين المنتخبات العربية التي تقدمت للمشاركة، الإمارات والبحرين، والمغرب، والجزائر وتونس، بهدف زيادة نقاط التأهل إلى أولمبياد 2024 في باريس.

وانتظم منتخبنا الأول في «التدريبات المشتركة» بمركز التدريب الدولي في بودابست، تحت إشراف المدرب فيكتور والطاقم المساعد، بعد انضمام الطبيب الجديد، وضمت القائمة 7 أفراد من بينهم لاعبتان، فيما يشارك المنتخب في بطولة «الماستر» باللاعبة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، و4 لاعبين، هم نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم، ومعروف عمر في وزن فوق 100 كجم.