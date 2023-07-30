فيرستابن يحقق انتصاره الثامن على التوالي

فرانكورشان (رويترز)

انتزع ماكس فيرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا -1 للسيارات فوزه الثامن على التوالي ليصبح على بعد انتصار واحد من الرقم القياسي بعد تفوقه على زميله في رد بول سيرجيو بيريز في بلجيكا اليوم.

وبانتصاره 13 على التوالي، أصبح رد بول أول فريق يفوز في أول 12 جولة في تاريخ البطولة الممتد عبر 73 عاماً، متفوقاً بانتصار واحد على رقم مكلارين الذي حققه في 1988 مع أيرتون سينا وآلان بروست.

وعزز فيرستابن، الذي انطلق من المركز السادس بسبب عقوبة، صدارته إلى 125 نقطة أمام بيريز الذي عبر خط النهاية متأخراً بفارق 22.3 ثانية عن زميله الهولندي.

وقال فيرستابن بطل العالم مرتين والذي حقق فوزه الثالث على التوالي في بلجيكا من بينها انطلاقه من المركز 14 في العام الماضي: «كنت أعلم أننا نملك سيارة رائعة، والأمر كان يتعلق بعبور المنعطف الأول بسلام، بعد ذلك اتخذت القرارات المناسبة عند التجاوز».

ويسير فيرستابن بخطى واثقة نحو لقبه الثالث في البطولة، وأصبح السؤال الوحيد هو موعد التتويج.

وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس رابعاً، وحصد نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يسيطر فيها رد بول على أول مركزين، وكان الفوز مريحاً حتى أن حديث فرستابن الغاضب مع جيانبيرو لامبيازي مهندس سباقاته كان الأمر المثير الوحيد.

ويتصدر رد بول بطولة الصانعين بفارق 256 نقطة عن مرسيدس ثاني الترتيب.