«الأبيض» يُدشن «المرحلة الجديدة» في معسكر النمسا

النمسا (الاتحاد)

دشن المنتخب الأول لكرة القدم، معسكره الخارجي المقام حالياً في النمسا، استعداداً للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث أوقعت القرعة التي سُحبت قبل أيام «الأبيض» في المجموعة الثامنة التي تضم البحرين، والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

ويبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات 16 نوفمبر، بمواجهة نيبال أو لاوس في الإمارات، في حين يواجه البحرين بالعاصمة المنامة، في المباراة الثانية المقررة 21 نوفمبر.

وشهدت تدريبات اليوم الأول التي قادها البرتغالي باولو بينتو، مشاركة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لهذا المعسكر، الذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، حرص الجهاز الفني على أن تكون الحصة التدريبية الأولى خفيفة، عبارة عن جري حول الملعب، وتدريبات استشفاء، بهدف منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة أن أغلبهم شاركوا مع أنديتهم، قبل أيام قليلة في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

وتأكد غياب أحمد برمان، لاعب وسط العين عن المعسكر نتيجة إصابته مع ناديه، وحاجته للعلاج والراحة، وكذلك غياب لاعبي الشارقة، الحسن صالح وخالد الظنحاني، حيث أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب إصابتهما وحاجتهما للعلاج والراحة، وغادر اللاعبان معسكر المنتخب، باتجاه مقر معسكر النادي لإكمال برنامجهما العلاجي.