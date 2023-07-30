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الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي

الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
30 يوليو 2023 18:19

القاهرة (د ب أ)
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، على تهنئة أعضاء وجماهير ناديه بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي، الذي حقق فيه النادي الأحمر نجاحاً كبيراً وبطولات على كل المستويات. 

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وحقق الأهلي أغلب بطولات الألعاب الرياضية ببلاده، والتي كان من بينها حصول فريق كرة القدم بالنادي على 5 ألقاب، هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ونسختين للسوبر المصري.
وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن الأمر لم يقتصر على المستوى الرياضي فقط، وإنما امتد على صعيد المنشآت، خاصة افتتاح فرع النادي بالقاهرة الجديدة. وأضاف أن البطولات الكثيرة والإنجازات تحمل منظومة الأهلي بالكامل مسئولية كبيرة ومضاعفة، ويستوجب العمل بكل جدية للحفاظ على ما تحقق من نجاحات ترضي طموحات جماهير الأهلي التي لا تقبل إلا بالمركز الأول دائماً.

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محمود الخطيب
مصر
الدوري المصري
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