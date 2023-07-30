«هجن الظبي» يواصل الإثارة في ميدان الذيد

الذيد (الاتحاد)

اختتمت منافسات سباقات مهرجان هجن الظبي للملاك ذوي الأعداد المحدودة والشباب والمضمرين ذوي الخبرة بنسخته الرابعة على أرضية ميدان الذيد.

تضمن السباق الختامي 5 أشواط الشوط الأول «عود وشلة»، يتضمن المراكز الخمس الأولى، وحصل المركز الأول: 20 ألف درهم، أما الشوط الثاني فكان للمواطنين فقط «حقايق ولقايا»، بينما كان الشوط الثالث للمواطنين فقط «إيذاع وثنايا»، والشوط الرابع للمواطنين فقط - إنتاج العزبة من الأب والأم «حقايق ولقايا وإيذاع وثنايا»

وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات اليوم الختامي، الشوط الأول فازت «راهية» لمحمد سيف بن حفشة بزمن وقدره 04.35.24، الشوط الثاني «تغرودة» لعبد الله سالم سهيل المهري بتوقيت وقدره 04.39.05، الشوط الثالث «العزوم» لعبد الله جعفر بن مرخان الكتبي، بزمن وقدره 04.48.89، والشوط الرابع «زوبعة» لعلي جمعة بالسبت السويدي، بزمن وقدره 04.49.08، الشوط الخامس «الفاتنة» لسلطان سالم الخاصوني الكتبي، بزمن وقدره 03.09.36.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن مهرجان هجن الظبي بنسختة الرابعة يواصل مسيرته الخالدة، حيث شهد أقبال كبير من ملاك الهجن للمشاركة بهذا المحفل التراثي الرائع، مما يؤكد نجاحاته، حيث يعتبر الحضور والمشاركة فيه ناموساً لكل ملاك الهجن نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها المهرجان.