كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «الأقوياء»في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد المحطة البلجيكية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي يحتضنها مضمار ولينجتون في أوستند اليوم، مواجهات من العيار الثقيل بين مجموعة من نخبة الخيول، التي أعلنت التحدي في موقعة القمة، التي تقام ضمن سباقات النسخة الثلاثين للكأس الغالية.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة في كافة جولاتها بالمضامير الأوروبية، في ظل اهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً للخطط الرامية لتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم، وذلك امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تعد المحطة البلجيكية الخامسة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا وبولندا والسويد، والسابعة في مجموع المحطات بعد أن أقيمت محطتها الثانية في أميركا، وشهدت تونس استضافة أولى الجولات العربية، إذ يشهد لقاء القمة البلجيكي تواجداً مميزاً لمجموعة رائعة من نخبة أبطال الموسم.

يتقدم الخيول المشاركة في السباق، الذي يقام لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، «ذخيرة الشحانية» (المرتجز X جلنار)، العائدة لعذبه للسباقات وتحت إشراف المدرب فيليب كولينجتون وتحت قيادة الفارس سام هيتشكوت، حيث نجحت الفرس ذخيرة الشحانية في الفوز بلقب سباق المربيين الإماراتيين استيكس الذي أقيم بمضمار دونكاستر ضمن ثاني مشاركاتها وأولى مشاركات عذبة للسباقات في الموسم البريطاني، كما يتواجد بطل ثلاثية الكأس الغالية العام الماضي، وبطل محطة إيطاليا للعام الحالي الجواد «جارف» (داحس× كيس دي غزال بنت دورمان) للمالك هيف بن محمد القحطاني وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس إيكيم جيان برنارد، كما تتواجد المهرة «بابليون تي» (المرتجز X بايبا تي بنت جندل) للمالك والمدرب زوتيليف جيرارد وقيادة الفارس آدريه دي فريس، حيث سبق لها الفوز بسباق كأس رئيس الدولة التحضيري لمحطة ألمانيا.

كما تضم القائمة مجموعة مميزة من نخبة خيول بلجيكا وأوروبا، وهي «الزرقاء دي أيه» (إيه إف البحر× شيفا دي أيه بنت عامر) للمالك والمدرب يوهان فيرستربين وتحت قيادة الفارس كوين كليمانس، «بيكاسو تي» (مغادير× بايبا تي بنت ديجندل) للمالك إس بي إم هورس ريسينج، تحت إشراف المدرب سوزان بوستيما، وقيادة الفارس آنا فان دين تروست، «سلوى» (كالينو × راقية بنت عامر) للمالك وذنان ريسينج والمدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس ستيفن بروكس، «تيكس دي أي» (مغادير × فوزية) للمالك والمدرب يوهان فيرستربين وتحت قيادة الفارس سيب بالاسيا، «إيريديس» (داحس× توب أوف ذا كلاس) للمالك ديج ذات ماين وتحت إشراف المدرب جون دي ميول وقيادة الفارس أوليفر دانجين، «فريدة بي» (المرتجزX هانيا) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس كونسيتو سانتانجيلو.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نؤكد على أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية، كما يمثل الوصول لهذه المرحلة المتقدمة وترسيخ المكانة المرموقة للكأس الغالية، انطلاقاً من الرؤية السديدة والدعم السخي لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، صاحب الدور الريادي في نجاحات عموم سباقاتنا العالمية، أثر توجيهاته المستمرة لتقديم أفضل السباقات والحوافز للملاك والمربين بدول العالم للاهتمام بالخيل العربي والوصول به لأعلى المراتب العالمية عبر بوابة الكأس الغالية».

مضيفاً: «المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، تعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا»، مشيداً بتواجد الخيول الأبطال من جديد والمشاركة المميزة في سباق المحطة البلجيكية.