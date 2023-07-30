ابن سليم يوقع «ميثاق تعاون» للحد من حملات الإساءة



بلجيكا (الاتحاد)

وقع محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، «ميثاق تعاون» مع جورج فيجاس رئيس الاتحاد الدولي للدرجات النارية، للحد من حملات الإساءة والكراهية عبر الإنترنت، وذلك على هامش سباق جائزة بلجيكا الكبرى لـ «الفورمولا-1».

وبموجب الميثاق، يقوم الاتحادان بالعمل معاً في مكافحة حملات الإساءة التي باتت تشكل تحدياً كبيراً للرياضة والمجتمع.

وقال ابن سليم: إن توقيع الاتحاد الدولي للسيارات على الميثاق، هو جزء من مهمتنا لبناء تحالف عالمي، لوقف خطاب الكراهية في الرياضة، وممتنون للدعم الذي قدمه جورج فيجاس وفريقه، ونحن بصدد اتخاذ خطوات صارمة للتخلص من الإساءة عبر الإنترنت التي أصبحت آفة تهدّد جميع الرياضات، ووصلت الإساءة المستمرة إلى مستويات غير مقبولة، ويجب علينا التعاون مع جميع الجهات للقضاء عليها، والعمل على تعديل السلوك غير الأخلاقي.