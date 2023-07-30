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ليفربول يهزم ليستر سيتي برباعية في سنغافورة

ليفربول يهزم ليستر سيتي برباعية في سنغافورة
30 يوليو 2023 15:51

سنغافورة (د ب أ)
حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً كبيراً أمام ليستر سيتي وتغلب عليه 4-0 اليوم في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في سنغافورة ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.
وافتتح داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30 ثم أضاف بوبي كلارك الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 35.
وواصل ليفربول تفوقه ليضيف الهدف الثالث في شباك ليستر سيتي في الدقيقة 38 عن طريق ديوجو جوتا ثم اختتم بين دوك التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 64.
ويواصل ليفربول استعداداته للموسم بلقاء بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل ثم يلتقي دارمشتاد الألماني يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

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ليستر سيتي
سنغافورة
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