«المحترفين» تعلن قائمة المرشحين لـ «جوائز الأفضل»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجوائز موسم 2022-2023، مع فتح باب التصويت إلى 4 أغسطس المقبل، والمتاح لقائد ومدرب كل فريق والإعلام والجماهير، على أن يتم الكشف عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقرر 10 أغسطس في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

ويشهد الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم، أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس، أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير، والتصويت متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي كلاً من فابيو ليما وعلي صالح «الوصل»، عبدالله رمضان، وعلي مبخوت «الجزيرة»، بندر الأحبابي «العين»، أحمد جميل، ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، بلال يوسف «عجمان».

والمرشحون للكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، هم: سفيان رحيمي وكودجو لابا «العين»، عزيز جانيف وفيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي ووليد أزارو «عجمان»، جواو بيدرو «الوحدة»، وكايو لوكاس «الشارقة».

ويضم سباق جائزة القائد لأفضل مدرب، سيرجي ريبروف «العين»، ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، خوان أنطونيو بيتزي «الوصل»، أولاريو كوزمين «الشارقة» وجوران «عجمان»، ولجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، حارب سهيل وبدر ناصر «شباب الأهلي»، عبدالله حمد «الوحدة»، زايد سلطان «الجزيرة» ووليد المحرزي «اتحاد كلباء»، ولجائزة الفتى الذهبي لأفضل مقيم، أو من مواليد الدولة، إريك «العين»، لوكاس بامينتا «الوحدة»، عثمان كمارا ولوان بيريرا «الشارقة» ويوري سيزار «شباب الأهلي».

وتشمل قائمة جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس خالد السناني «الوصل»، عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، علي خصيف «الجزيرة» وحسن حمزة «شباب الأهلي».

وهناك تصويت مفتوح عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية في منصات التواصل الاجتماعي، لجائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.

يذكر أن حفل الجوائز يضم أيضاً، الجوائز المبنية على الإحصائيات، وهي الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، والحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري الجماهير، والمدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، الحضور الجماهيري، أجمل مبادرة لجذب الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات، باستثناء مباراة السوبر.