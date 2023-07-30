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كريم ثالث صفقات أجانب «فخر أبوظبي»

كريم ثالث صفقات أجانب «فخر أبوظبي»
30 يوليو 2023 15:04

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أعلن الجزيرة التعاقد مع المدافع الهولندي كريم رقيق، قادماً من إشبيلية الإسباني، ليكون ثالث صفقات «الميركاتو الصيفي» لـ «فخر أبوظبي»، بعد ضم الكونغولي نيسكيز كيبانو، والإسباني أليخاندرو بوزيلو، في انتظار اكتمال عقد أجانب الفريق الجدد، بالتعاقد مع البرازيلي فرناندو لوكاس، والكاميروني كارل إيكامبي.
وتكمل الصفقات الخمس، عقد التغييرات التي أجراها الجهاز الفني الجديد لـ «فخر أبوظبي»، بقيادة الهولندي فرانك دي بور، على أجانب نهاية الموسم الماضي 2022- 2023، ممثلين في الجنوب أفريقي تولاني سيريو، والمغربي أشرف بن شرقي، والروماني فلورين تاناسي، والصربي ميلوس، والعراقي أيمن حسين.
من جهته، حرص الجهاز الفني لـ «فخر أبوظبي» على تتويج الحارس عبدالرحمن العامري، والمدافعين عبدالله العطاس، سمير سانشيز، ولاعب الوسط ريتشارد أكونور، بجائزة المتميزين خلال معسكر الفريق الإعدادي الحالي بألمانيا.
ويعكس تكريم «الرباعي» العامري «25 عاماً»، العطاس «22 عاماً»، وسانشيز «20 عاماً، وأكونور «19 عاماً»، تميز العناصر الشابة في قائمة الجزيرة للموسم الجديد، والتي تضم أيضاً نحو 11 لاعباً دولياً في قائمة المنتخبين الأول والأولمبي لمنتخب الإمارات.

الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
فرانك دي بور
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