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الرياضي

الشارقة يواجه الأهلي في «التجربة الخامسة»

الشارقة يواجه الأهلي في «التجربة الخامسة»
30 يوليو 2023 14:00

علي معالي (دبي)

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يخوض الشارقة مساء الاثنين، مباراته الودية الخامسة والأخيرة في معسكر النمسا، بلقاء الأهلي القطري، استعداداً للموسم الجديد، وتعد المواجهة فرصة جيدة للروماني كوزمين مدرب الفريق، لتجربة بعض اللاعبين، في ظل غياب «السداسي الدولي»، عادل الحوسني، وشاهين عبدالرحمن، وخالد الظنحاني، وماجد سرور، وماجد راشد، والحسن صالح، والذين انضموا إلى تدريبات «الأبيض».
ولعب الشارقة 4 مباريات في المعسكر الذي يُسدل عليه الستار، بعد مباراة الأهلي، ليعود إلى أرض الوطن ويخوض «الملك» ودية محلية 8 أغسطس المقبل، قبل أن يلتقي اتحاد كلباء في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» 18 أغسطس المقبل. 
ولم يشارك محمد عبدالباسط والتونسي فراس بالعربي في تدريبات الشارقة لظروف الإصابة، وأجرى عبدالباسط جراحة في الكتف، وينفذ مراحل للتأهيل، بينما يتم تجهيز بالعربي المنضم منذ فترة قصيرة في ظل الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب تونس.

 

الشارقة
النمسا
الأهلي القطري
كوزمين
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