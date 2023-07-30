حارس البايرن ينتظر الإنتر بـ«هدوء»!

طوكيو (د ب أ)

تجنب يان سومر حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الإدلاء بتصريحات قوية خلال جولة الفريق الآسيوية الحالية، حول رغبته في الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وبدا السويسري سومر (34 عاماً) هادئاً خلال الحديث بشأن مستقبله، عقب المباراة الودية التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0.

وقال سومر عقب اللقاء: «لا أريد أن أقول الكثير بشأن هذا الأمر، أنا هنا مع بايرن الآن، لدينا معسكر تدريبي مكثف ومباريات جيدة، وسنرى أي شيء آخر فيما بعد».

وتردد أن سومر حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ السابق، توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان، وفي حال انتقاله إلى الفريق الإيطالي، يتوقع أن يحل سومر مكان أندريه أونانا كحارس مرمى أساسي للفريق، وذلك بعد رحيل أونانا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولدى سؤال سومر حول ما إذا كان يمكنه تأكيد أن إنتر ميلان سيكون وجهته المقبلة، أجاب سومر ضاحكاً: «دار الحديث أيضاً بهذا الشأن لأيام، لكنني هنا في بايرن بكل تركيزي، وسنرى كيف تسير الأمور».

وربما يتوقف موعد انتقال سومر على عودة مانويل، نوير نجم حراسة مرمى وقائد بايرن ميونيخ، وعلى تعاقد بايرن مع بديل سومر.

ولا يزال نوير (37 عاماً) يعد الحارس الأول للبايرن، علماً بأنه يغيب منذ فترة طويلة إثر تعرضه لكسر في الساق خلال الإجازة الشتوية، ولم يصبح مؤهلاً بعد للعودة.

ومن المفترض أن يستمر عقد سومر مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025، لكنه لا يرغب في الاستمرار كحارس ثانٍ في بايرن، ويتطلع إلى المشاركة مع المنتخب السويسري في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.