اتحاد الجو جيتسو ينظم جلسة حوارية مع سلطان النيادي



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الجو جيتسو جلسة تفاعلية مع رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، خلال اتصال مرئي، تحدث فيه عن تجربته لممارسة الجو جيتسو في الفضاء والفوائد التي يجنيها من ممارسة تلك الرياضة، ونجح النيادي في دخول التاريخ، بصفته أول رائد فضاء عربي يمارس الجو جيتسو في مقره بمحطة الفضاء الدولية.

وافتتح العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو هذه المناسبة، بحضور فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وممثلين عن اتحاد الجو جيتسو، ولاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب ممثلين عن شركاء الاتحاد الإستراتيجيين، واستمرت المكالمة لمدة 40 دقيقة، وتناول رائد الفضاء خلالها تجربته الاستثنائية في تحدي انعدام الجاذبية، وممارسة الجو جيستو في الفضاء.



وتوجه النيادي بالتهنئة إلى المنتخب الوطني لفوزه بلقب بطولة العالم للجو جيتسو للعام الرابع على التوالي، وتحقيقه إنجازاً غير مسبوق مؤكداً أن هذا هو المعدن الحقيقي للأبطال الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته، ويبذلون الغالي في سبيل إبقاء رايته مرفوعة في كل المحافل.

ورحّب العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بسلطان النيادي موضحاً أنه يمثل القدوة والنموذج الذي يقتدي به المبدعون، ويسلط بإنجازاته الضوء على قيم التفاني والإصرار، ويسهم في إبراز التقدم والتطور الذي وصلت إليه الدولة، من خلال رفع علمها عالياً بين النجوم.

وأضاف: «تعكس تجربة سلطان، وإصراره على ممارسة الجو جيستو في الفضاء العزيمة الراسخة التي يتمتع بها أبناء الوطن، وتجسد السعي الدؤوب لتحقيق التميز والإبداع والريادة، ناهيك عن الشجاعة والإقدام على خوض التحديات وبلوغ آفاق جديدة، وتؤكد أن المستحيل ليس إماراتياً».



وقال: نحظى اليوم بفرصة الحديث مع سلطان، رائداً للفضاء ورياضياً يشاركنا الشغف بهذه الرياضة، ودعونا نستمد الإلهام من تجربته المتميزة، ونستخلص منها الدروس والعبر، ونسعى جميعاً لتكريس التزامنا بالارتقاء والنمو، والمساهمة بترسيخ ريادة الدولة العالمية في شتّى المجالات».

وفي معرض ردّه على بعض أسئلة الحاضرين، تحدث النيادي عن مدى ارتباطه بهذه الرياضة وجوانبها الإيجابية العديدة في تزويد الجسم باللياقة والمرونة الملائمة لأجواء الفضاء، وقال: «بدايتي مع هذه الرياضة، كانت في مرحلة الدراسة الجامعية، وزاد تعلقي بها يوماً بعد آخر، وممارسة الجو جيتسو أتاحت لي تعزيز قدرات الانضباط والتركيز، والسمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رائد الفضاء أثناء تأدية مهمته».

وتوجه النيادي بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، وحجر الزاوية في تبوئها مكانة متقدمة بين الأمم، مشيدا بدور اتحاد الجو جيتسو في دعم أبناء الوطن الطموحين وريادته على صعيد نشر الرياضة وصناعة الأبطال.

بدوره، أثنى فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، على إنجازات رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مؤكداً أنه يمثل قدوة حسنة ومتميزة لأبناء وبنات الوطن، ومصدر إلهام للمبدعين الذين لا حدود لأحلامهم وتطلعاتهم، لافتاً إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز في هذه المناسبة، كونه محاطاً بنجوم المنتخب الوطني أبطال العالم من جهة، ويتواصل مع أحد الذين عانقوا الفضاء بأحلام الإماراتيين من جهة أخرى.



وقالت شمّا الكلباني نجمة المنتخب الوطني للجو جيتسو، وبطلة العالم في وزن 63 كجم، إنها فخورة بالتواصل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، والتفاعل معه في حوار مفتوح، يعود بالكثير من المكاسب على الجميع، حيث يستمد الجميع من شخصيته وتجربته أبهى معاني الإصرار والشجاعة والتضحية.

وأثنت شمّا الكلباني على جهود اتحاد الجو جيتسو في تنظيم واستضافة المبادرات النوعية التي يطغى عليها طابع الإبداع والابتكار، لافتة إلى أن هذه المكالمة المرئية جاءت في التوقيت والزمان المناسبين لتحفيزنا وتشجيعنا لتقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة.