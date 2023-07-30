العين «الناجح الأول» في «ثنائيات القلب»!

سلطان آل علي (دبي)



عندما ينتهي الموسم الكروي، فإن الجميع يتحدثون عن «الهدافين» و«صناع الألعاب»، واستمراريتهم وحضورهم، ويصبح «أفضل الثنائيات» في التسجيل والصناعة تحت المجهر دائماً، ولكن ماذا عن الدفاع؟

شهد «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي مشاركة «72 ثنائية» مختلفة في «قلب الدفاع» مع 14 فريقاً، بمعدل «5 ثنائيات» استخدمها كل منها خلال 26 جولة.

ويتصدر الوصل والشارقة قائمة الأندية الأكثر استخداماً لثنائيات مختلفة بـ8 ثنائيات لكل منهما، بواقع «ثنائية جديدة» كل 3 جولات، وبعدهما النصر «7 ثنائيات»، وشباب الأهلي والجزيرة والبطائح «6 ثنائيات» مختلفة، وفي الجانب المقابل، فإن بني ياس والظفرة هما الأقل تغييراً في «قلبي الدفاع»، باستخدام ثنائيتين فقط طوال الموسم!

وتُظهِر «قائمة الثنائيات» أنّ 4 من أقل 5 أندية في عدد «الثنائيات المختلفة» في المراكز الأخيرة بترتيب الدوري، وهو ما يتنافى مع فكرة الاستقرار الدفاعي وثبات العناصر!

وإذا ما نظرنا إلى أكثر «الثنائيات» حضوراً في الموسم، فإنّ «ثنائية» ساشا وخالد العطاس مع بني ياس في الصدارة بـ19 مباراة، وثنائي الظفرة كلاوديو وليوناردو «17 مباراة»، وثنائي دبا مارسيلو وخالد عبدالله، وثنائي خورفكان روزوفيتش وعبدالرحمن يوسف «15 مباراة»، وفي المرتبة الخامسة، شاهين عبدالرحمن ومانولاس مع الشارقة «13 مباراة».

وعلى مستوى أفضل ثنائية في قلب الدفاع «+10 مباريات»، من ناحية نسبة الانتصار، فإنّ «ثنائي الزعيم» ييدفاي وكوامي هما الأكثر نجاحاً بنسبة انتصار بلغت 70%، في حين أنّ ثنائية بيمنتا وفارس جمعة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 67%، وذلك بفوز الوحدة في 8 مباريات من أصل 12 شاركا فيها معاً، وبلغت نسبة فوز ثنائية الوصل بين ألكسندر وسفيان بوفتيني 64% بـ7 مباريات من أصل 11.

وعلى الجانب الآخر، فإنّ ثنائية جلوبير ليما ولوكاس ألفيس هي الأسوأ في الدوري بنسبة انتصار 9% فقط، حيث لم يحقق النصر الفوز إلا مرة واحدة في 11 مباراة، ويأتي بعدهما كلاوديو وليوناردو ثنائي الظفرة، وآرتور وحمدان ناصر ثنائي البطائح بنسبة 18%.

ولعل أحد أهم الأرقام التي تصنّف قوة المدافعين بناء عليها هي نظافة الشباك، وفي «دوري أدنوك للمحترفين»، يتصدر شاهين عبدالرحمن ومانولاس كل ثنائيات الدفاع بـ8 شباك نظيفة خلال 13 مباراة، ثم ثنائية بيمنتا وفارس جمعة في الوحدة، وميرال وعبدالله صالح في عجمان الذين خرجوا بشباك نظيفة في 6 مباريات.



قائمة الثنائيات



الشارقة: 8

الوصل: 8

النصر: 7

شباب الأهلي: 6

الجزيرة: 6

البطائح: 6

الوحدة: 5

عجمان: 5

اتحاد كلباء: 5

العين: 4

دبا: 4

خورفكان: 4

بني ياس: 2

الظفرة: 2