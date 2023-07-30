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فوز تاريخي للمغرب في مونديال السيدات

فوز تاريخي للمغرب في مونديال السيدات
30 يوليو 2023 11:53

أديليد (أ ف ب)
أحيت لاعبات منتخب المغرب آمالهنّ بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات لكرة القدم، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية بهدف نظيف بتوقيع ابتسام جرايدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد.
ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.
ولم تكتب لاعبات المغرب التاريخ بالفوز فقط، ذلك أن المدافعة نهيلة بنزينة باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.
وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.
وسعت سيدات المغرب إلى الضغط منذ البداية، وكان لهنّ ما أردن، عندما سجّلت جرايدي هدف المباراة الوحيد برأسية في الزاوية البعيدة في الدقيقة السادسة من المباراة، بعد تمريرة من حنان أيت الحاج.
في المقابل، تألقت الحارسة خديجة الرميشي أمام محاولات عدة للكوريات طوال المرمى.
وأقفلت المغربيات دفاعهن في الشوط الثاني، مع إشراك المدرّب الفرنسي رينالد بيدروس للمدافعة سارة كاسي بدلاً من المهاجمة سلمي أماني، لتبقى شباط المغرب عصية على الكوريات.

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