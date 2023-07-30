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فيتاس رابع أجانب «الصقور»

فيتاس رابع أجانب «الصقور»
30 يوليو 2023 12:00

 
دبي (الاتحاد)

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تعاقدت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، برئاسة يوسف البطران، مع المدافع الصربي أوروش فيتاس، لتدعيم الفريق، استعداداً للموسم الجديد 2023- 2024، وجرت مراسم التوقيع الرسمي بمقر النادي في رأس الخيمة، بحضور ثاني الشحي عضو مجلس الإدارة، وهادف سيف مدير الفريق الأول لكرة القدم.
وأكد يوسف البطران أن تعاقد النادي مع المدافع الصربي، جاء عطفاً على رصيد خبراته الكبيرة، ومشاركاته مع عدد من الأندية الكبيرة في بلاده، وكذلك لاستكمال المنظومة الدفاعية للفريق.
ولفت إلى أن اللاعب يملك الإمكانات التي تساعد الفريق في المرحلة القادمة، حيث جرى التعاقد معه، بعد التشاور مع اللجنة الفنية، والمدرب محمد الجالبوت الذي رحب باللاعب، كما أنه تم تفضيله على العديد من السير الذاتية من اللاعبين، لما يملكه من إمكانات تتناسب مع الفريق.
بدوره أعرب اللاعب الصربي عن سعادته بانضمامه إلى «الصقور»، مقدماً الشكر إلى إدارة شركة كرة القدم على الاحترافية في إجراءات التعاقد، وأنه فضل نادي الإمارات على عدد من الأندية الأخرى، كما أعرب عن أمله بأن يشكل إضافة لفريق، وأن يحقق مع زملائه طموحات النادي، ويسعد جماهير «الصقور» التي تنتظر منه وزملائه المستوى المتميز الذي يليق بنادي الإمارات.
وسبق للمدافع اللعب لمنتخب صربيا تحت 21 عاماً، بالإضافة إلى الانضمام إلى العديد من الأندية، من بينها جيبلير البلجيكي في موسم 2018، ثم انتقل إلى أرتيش الكازاخستاني موسم 2019، وبارتيزان الصربي موسم 2020 والقادسية السعودي.
وتضم قائمة أجانب الإمارات حالياً، اللاعبين الليبي السنوسي الهادي، والبرازيلي ديجو أكوستا، والكاميروني فرانك، والصربي أوروش فيتاس.

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