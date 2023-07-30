برشلونة وريال مدريد «20-4»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لقن برشلونة غريمه «اللدود» ريال مدريد درساً في فنون الكرة، عندما فاز عليه بـ «ثلاثية»، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في دالاس بولاية تكساس الأميركية، في إطار استعداد كل منهما للموسم الكروي الجديد.

وكان واضحاً من بداية المباراة، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» أعد فريقه جيداً للقمة الصيفية، التي شهدها أكثر من 82 ألف متفرج، وافتتح الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الأهداف في الدقيقة 15، من تمريرة ولا أروع من النجم الشاب بيدري، بينما أضاع البرازيلي فينسيوس جونيور فرصة التعادل في الدقيقة 20، عندما أهدر ضربة الجزاء التي أحتسبها الحكم، بعد لمسة يد من الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات اللعب، ووضح تماماً التفاهم بين جميع عناصره، بينما تاه لاعبو «الريال»، وظهروا بعيدين تماماً عن مستوياتهم المعروفة، وافتقدوا الترابط بين الخطوط الثلاثة، ورغم ذلك صادفهم حظ عاثر في أكثر من كرة تصدى لها الحارس الألماني المتألق تير شتيجن، وأيضاً العارضة والقائم.

وتوقعت جماهير «الريال» أن ينتفض فريقها في الشوط الثاني، إلا أن السيطرة استمرت لبرشلونة، إلى أن نزل الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، فتحسنت صورة «الريال» قليلاً وزادت هجماته، وأهدر رودريجو وفينسيوس أكثر من فرصة سهلة.

وبدا واضحاً أن الفريق لم يهضم جيداً طريقة اللعب الجديدة 4-4-2 التي طبقها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، رغم فوزه في أول مباراتين لعبهما في الجولة الصيفية بأميركا، وتراجع مستوى فينسيوس كلما دخل في عمق الملعب، ولم تظهر خطورته، إلا عندما كان يعود إلى مكانه الطبيعي جناحاً أيسر.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وتحديداً في الدقيقة 85 ، أضاف «الوجه الجديد» الإسباني فيرمين لوبيز «20 سنة» الهدف الثاني، وأتبعه فيران توريس بالهدف الثالث في الدقيقة 91، بعد مراوغة ناجحة لتيبو كورتوا حارس الريال، لتنتهي المباراة بثلاثية رائعة.

وكان ريال مدريد فاز بمباراتيه الوديتين الأوليين على ميلان الإيطالي 3-2 ومانشستر يونايتد الإنجليزي 2-صفر، بينما خسر برشلونة في مباراته الودية الأولى أمام أرسنال 3-5، بعد أن كان متقدماً في الشوط الأول، في حين ألغيت له مباراة أمام يوفنتوس الإيطالي، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس.

واجه برشلونة غريمه اللدود ريال مدريد 34 مرة في مباريات ودية، فاز خلالها في 20 مباراة، بينما فاز «الميرنجي» 4 مرات، وتعادلا عشر مرات.