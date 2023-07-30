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ساو باولو يتعاقد مع خاميس رودريجيز

ساو باولو يتعاقد مع خاميس رودريجيز
30 يوليو 2023 10:15

 
ساو باولو (د ب أ)


أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، ضم صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز في صفقة انتقال حر.
ووافق رودريجيز «32 عاماً» لاعب ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً، على الانضمام إلى ساو باولو بعقد يمتد لعامين.
ولم يتواجد اللاعب الكولومبي في أي نادً منذ رحيله عن أولمبياكوس اليوناني في أبريل الماضي. 

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قال رودريجيز في تسجيل فيديو أنه سعيد بالعودة إلى البرازيل، والتي شارك على أراضيها في «مونديال 2014»، كما شارك رودريجيز مع منتخب كولومبيا في «مونديال 2018»، وخاض مع بلاده 90 مباراة وسجل 26 هدفاً. 

وانضم رودريجيز إلى بورتو البرتغالي في 2010، وبعدها بثلاثة أعوام رحل إلى موناكو الفرنسي، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2014، وبعدها انتقل إلى بايرن ميونيخ في 2017، وبعدها رحل إلى إيفرتون الإنجليزي، ثم احترف في صفوف الريان القطري، وبعدها أولمبياكوس اليوناني.

البرازيل
ساو باولو
خاميس رودريجيز
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
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