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نجل «الملك ليبرون» من «السكتة القلبية» إلى «عزف البيانو»!

نجل «الملك ليبرون» من «السكتة قلبية» إلى «عزف البيانو»!
30 يوليو 2023 10:01

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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نشر ليبرون جيمس أفضل هداف في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، فيديو لنجله الأكبر بروني، يظهر فيه وهو يعزف على البيانو، بعد خروجه من المستشفى، جراء تعرضه لسكتة قلبية خلال تمارين مع فريقه الجامعي.
وأظهر الفيديو الذي نشره نجم لوس أنجلوس ليكرز عبر موقعه الرسمي على انستجرام بروني 18 عاماً يعزف على البيانو مع شقيقه الأصغر برايس، وشقيقتهما زوري بالقرب منهما.
وقال «الملك» ليبرون في الفيديو، بعد أداء نجله «رجل متعدد المواهب».
وفي تعليق مرفق بالفيديو، كتب جيمس المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، بروني أنت مدهش، بسيط هكذا، استمر، نحن هنا معك في كل خطوة».
كما أظهرت صور منفصلة نشرها موقع «تي أم زي» المتخصص بأخبار المشاهير السبت ليبرون جيمس وبروني وبقية أفراد العائلة، وهم يتجهون لتناول العشاء في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.
وتعرّض بروني لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كاليفورنيا، وإنهار في الملعب.
ونقل موقع «تي ام زي سبورتس» عن مصادر مطلعة على ما حصل أنه تم الاتصال بالنجدة من مركز غالين التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا، حيث يلعب الفريق مبارياته ويتمرن، ونُقل بروني جيمس الذي كان فاقداً للوعي، بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى.
ووفقاً لجمعية القلب الأميركية، ينجو شخص واحد فقط من أصل 10 من السكتة القلبية خارج المستشفى، والتي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة، من دون أي إشارات تنذر بحصول العارض الصحي.
وجاءت السكتة القلبية التي أصابت بروني جيمس، بعد أكثر من عام بقليل على تعرض لاعب كرة سلة آخر من جامعة ساوث كاليفورنيا، وهو فينس إيووشوكوو، لأزمة قلبية وانهياره خلال تمارين فردية، لكنه تعافى تماماً منها.
ويُعَدُ بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته، وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً.
بلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة، خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون، قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
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