كافاني ينضم إلى «بوكا»

بوينوس آيرس (أ ف ب)



انضم المهاجم المخضرم الأوروجوياني إدينسون كافاني «المتحرر» من عقده مع فالنسيا الإسباني إلى بوكا جونيورز، حسب ما أفاد النادي الأرجنتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوقّع كافاني «36 عاماً»، والذي سيرتدي القميص الرقم 10 عقداً حتى ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في الساعات المقبلة، للانضمام إلى زملائه الجدد، تحضيراً لدور ثمن النهائي من «كوبا ليبرتادوريس».

وقال النادي في رسالة نُشرت عبر حسابه على «تويتر»، مصحوبة بمقطع فيديو لبعض أهدافه وقميصه الجديد «سعداء بقدومك إلى المنزل».

ويصل المهاجم التاريخي للمنتخب الأوروجوياني «58 هدفاً في 136 مباراة دولية» المكنى «إل ماتادور» إلى الأرجنتين، بعدما تحرر من عقده مع فالنسيا، وأعلن مرات عدة عن رغبته بالانضمام إلى بوكا جونيورز.

ودافع كافاني عن ألوان أندية باليرمو ونابولي الإيطاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا، ليضع حداً لمسيرة في «القارة العجوز« استمرت 17 عاماً، سجل خلالها 262 هدفاً.