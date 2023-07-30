«البارسا» يُغرق «الريال» في الصيف!



عمرو عبيد (القاهرة)



يبقى لـ «الكلاسيكو» سحره العالمي الخاص، سواء كانت المواجهة رسمية أو ودية، ولهذا احتسبت أنفاس عشاق كرة القدم، خلال متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد، في بطولة «جولة أبطال كرة القدم» الودية المقامة في أميركا، التي انتهت بفوز «البارسا» 3-0 على غريمه اللدود.

واحتفت الصحف «الكتالونية» بهذا الانتصار الكبير، رغم كونه في إطار ودي، حيث وصفت «سبورت» فريقها بـ«الكبير»، بعد تحقيق هذا الانتصار، في مباراة تميّزت بهيمنة «البارسا» على المساحات حسب وصفها، وما زاد من جمال المشهد «روعة» الأهداف الثلاثة التي جاءت كلها بطرق فنية «مُمتعة».

وأشادت «سبورت» بالنجم الصغير، فيرمين لوبيز، ابن أكاديمية برشلونة الشهيرة، «لاماسيا»، بعد تسجيله هدفاً «بارعاً» وصناعة الهدف الثالث بلمسة أكثر براعة، كما أشارت إلى أن بقاء عثمان ديمبيلي مع الفريق يبدو شبه مؤكد، حيث يشعر بالراحة والرغبة في الاستمرار، حسب تصريحات المدرب تشافي، إلا إذا حدثت مفاجآت، وتناولت هدفه «الجميل» بالتحليل بعد «لعبة ماكرة» من ركلة حرة تعيد الثقة في «تيكي تاكا البلوجرانا».



وعنونت «موندو ديبورتيفو» غلافها بكلمات ساخرة لاذعة، قالت فيها إن «البارسا» أغرق «الريال» بالمياه في الصيف، مثلما فعل في شتاء العام الماضي، وكتبت أن «البلوجرانا» يستمتع كثيراً في تلك الرحلة الصيفية، خاصة بعد الفوز على «الملكي»، وقالت إن فيرمين عبّر عن نفسه بكل قوة بهذا الأداء، وكان ابن الـ20 عاماً قد صرّح بأنه سدد كرة الهدف الرائعة بـ«روحه»، بينما نقلت تعقيب المدرب أنشيلوتي بعد المباراة، حيث قال إن النتيجة مؤلمة بالتأكيد، لكنها ليست مهمة!

وعلى الجانب الآخر، وصفت «ماركا» المدريدية أحداث المباراة بـ«المهرجان» الذي أقامه برشلونة في أميركا على غرار مهرجان «سان فيرمين» الشهير في إسبانيا، في ربط واضح بالاسم الأول لنجم «البارسا»، لوبيز، الذي أبدع في تلك الليلة، وقالت إن «البلوجرانا» ضرب أولاً، ولم يتوقف ليحقق نتيجة طيبة وأداء رائع، لاسيما كرة الهدف الأول التي كشفت بعض أفكار تشافي، ولم تظهر المباراة «وجهاً ودياً»، في ظل وجود بعض المشاحنات بين اللاعبين وتعدد الإصابات، في حين عنونت «آس» غلافها بـ«ليلة العارضة والقائمين»، في إشارة إلى تصدى إطار مرمى «البارسا» لـ5 تسديدات من «الريال»!

وفي إنجلترا، اقتحم ليفربول أحد مشاهد «مسرحية مبابي» المُستمرة منذ سنوات، حيث أكدت الصحف الإنجليزية، بينها إكسبريس وميرور، أن «الريدز» دخل في محادثات «مثيرة» مع إدارة باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدمات كليان مبابي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، وكتبت «ستار سبورت» بعض التفاصيل حول عرض «فريق كلوب» الذي يضمن لـ«سان جيرمان» الحصول على مقابل مادي «مقبول» بدلاً من رحيل مبابي المتوقع «مجاناً» في الصيف المُقبل، وأشارت إلى أن إدارة باريس تشعر بالغضب العارم نتيجة رفض المهاجم الفرنسي عرض الهلال السعودي «الخيالي»، وألمحت إلى احتمال وجود تشجيع من مبابي ووالدته لإتمام هذه الخطوة، خاصة في ظل إشادة كليان بالنادي والمدرب الألماني الذي يحظى باحترام كبير من جانب اللاعب ووالدته.