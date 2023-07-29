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ثلاثية لخيول الإمارات في «كينج جورج»

ثلاثية لخيول الإمارات في «كينج جورج»
29 يوليو 2023 23:05

محمد حسن (دبي)

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حققت خيول الإمارات ثلاثية رائعة خلال حفل سباق كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس، الذي أُقيم مساء اليوم بمضمار أسكوت البريطاني العريق.
وجاءت الثلاثية عبر كل من «حكم» لشادويل الذي انتزع لقب الشوط الرئيس، و«غالي» لجودلفين الذي ظفر بالشوط الخامس، و«روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل الشوط الرابع.
وتمكن «حكم» بإشراف أوين بوروز وقيادة جيم كراولي، بجدارة من انتزاع لقب سباق كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 2400 متر، مضيفاً فوزه الثاني في سباقات الفئة الأولى، مسجلاً 2:33:97 دقيقة.
ونجح «حكم» في تحقيق لقب السباق الغالي بعد صراع ثنائي شرس في آخر الأمتار، متفوقاً بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني و«يستوفر» لجدمونت، بإشراف رالف بيكيت، وقيادة روب هورنبي.
وأضاف «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون وقيادة شون ليفي، الفوز الثاني لخيول الإمارات عندما اكتسح سباق بات ادري ستيكس «قوائم» لمسافة 1400 متر محافظاً على سجله نظيفاً بالفوز في ثاني مشاركاته.
وأكمل «غالي» لجودلفين، الثلاثية عندما فاز بلقب الشوط الخامس سباق بيتفريد هانديكاب لمسافة الميل، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة الفارس أوشين ميرفي.

خيول الإمارات
مضمار أسكوت
جودلفين
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