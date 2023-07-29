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الرياضي

جوارديولا: السعودية «غيرت» سوق الانتقالات

جوارديولا: السعودية «غيرت» سوق الانتقالات
29 يوليو 2023 18:22

 
مانشستر (رويترز) 

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، في إطار سعيها «لتأسيس دوري قوي»، بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز، من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.
وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفاً، وصنع 59 هدفاً في فترته المليئة بالألقاب مع السيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي.
وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 35 مليون يورو «38.55 مليون دولار»، بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.
وأجاب جوارديولا عند سؤاله، عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع السيتي: «بالتأكيد، استمتعت بالعمل معه، وعلاقتنا كانت استثنائية».
وأضاف «السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، قبل عدة أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية، وأعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه، رياض تلقى عرضاً خيالياً، ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه».
وأصبح الدوري السعودي جاذباً للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير، حيث انضم كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.
وقال جوارديولا «السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك، وفي الوقت الحالي، لا نعرف إلى متى يمكن للسعودية الحفاظ على ذلك، لكن الشعور أن الأمر سيستمر لفترة، اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك».
ويستهل السيتي الموسم الجديد بمواجهة أرسنال على لقب درع المجتمع في السادس من أغسطس. 

السعودية
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
رياض محرز
كريستيانو رونالدو
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