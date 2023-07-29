تعرابت قائد برتبة «هداف» لـ «العميد» في الموسم الجديد

معتصم عبدالله (دبي)



نال المغربي عادل تعرابت لاعب وسط النصر، ثقة الجهازين الفني والإداري، لارتداء شارة قيادة «العميد» في الموسم الجديد 2023- 2024، والذي يطمح من خلاله «الأزرق» إلى العودة بقوة إلى واجهة المنافسة على الألقاب، بعد الإخفاقات التي لاحقت الفريق المواسم الماضية.

وظهر تعرابت بشارة قيادة «الأزرق» في المواجهات الثلاث الودية للفريق، خلال معسكره الإعدادي الحالي في هولندا أمام بي إس في آيندهوفن 1-3، ودوردريخت الهولندي 1-0، والرياض السعودي 0-1، ويتأهب «العميد» لخوض مباراة رابعة الثلاثاء المقبل أمام توب أوس الهولندي.

وأدت مهمة قيادة «العميد» في الملعب إلى المتألق تعرابت «34 عاما»، عطفاً على رصيد خبراته العالمية مع لينس، وتوتنهام، وكوينز بارك، فولهام، وميلان، وبنفيكا، بجانب المشاركة الدولية مع منتخب بلاده «أسود الأطلس».

وخلف تعرابت الذي اعتلى صدارة قائمة هدافي «العميد» في «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي 2022- 2023 برصيد 6 أهداف، زميله السابقين طارق أحمد، وتوزي اللذين تناوبا على «شارة القيادة» في الموسم الماضي، باستثناء مباراة واحدة أمام الوصل في «الجولة 17» ارتدى فيها تعرابت «شارة القيادة».

وانضم تعرابت إلى النصر في سبتمبر 2022، قادماً من بنفيكا البرتغالي، في صفقة «انتقال حر»، ويمتد عقده الحالي مع النادي حتى يونيو 2025، فيما تصل قيمته السوقية إلى 1.5 مليون يورو.

وتضم قائمة أجانب «العميد» في الموسم الجديد، إلى جانب تعرابت المستمر من الموسم الماضي، والبوسني سمير مميسيفيتش، ونجوم «الميركاتو الصيفي»، الجناح البرتغالي يوري ميديروس، والكولومبي كيفن أجوديلو المنتقل من سبيزيا، والإيطالي مانولو جابياديني مهاجم سامبدوريا، والذي يعوض رحيل الكونغولي سيدريك باكامبو العائد إلى ناديه غلطة سراي.